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رئيس النواب الإثيوبي يؤكد التزام بلاده التعاون مع مصر بشأن سد النهضة

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مصراوي Masrawy

رئيس النواب الإثيوبي يؤكد التزام بلاده التعاون مع بشأن سد النهضة

07:39 م السبت 15 يوليو 2017

رئيس النواب الإثيوبي يؤكد التزام بلاده التعاون مع مصر بشأن سد النهضة

القاهرة – (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس النواب الإثيوبي أبادولا جميدا، التزام بلاده بالمسار التعاوني مع مصر سواء فيما يتعلق بمجالات التعاون المشتركة أو اتصالا بالمسار التفاوضي حول سد النهضة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب الإثيوبي رئيس وفد الدبلوماسية الشعبية إلى مصر، بمكتبه بالعاصمة الإثيوبية، السفير أبو بكر حفني محمود سفير جمهورية مصر العربية لدى إثيوبيا، وذلك لبحث مستجدات العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي، فضلا عن مناقشة عدد من مقترحات التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح أن إثيوبيا لا يمكن لها بناء تنميتها ورخائها على حساب أي من شعوب المنطقة، ومنهم الشعب المصري الشقيق، مؤكدا ثقته في قدرة الحوار البناء والشفاف الحالي بين البلدين على تحقيق المنفعة المتبادلة دون الإضرار بأي طرف.

ومن جانبه أكد السفير المصري خلال اللقاء على أهمية استمرار العمل على تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين، وخاصة على صعيد الزيارات المتبادلة بين وفود الدبلوماسية الشعبية، لما لذلك من أثر إيجابي على العلاقات الثنائية بشكل عام، فضلا عن دعم روح بناء الثقة والتعاون السائدة بين مصر وإثيوبيا.

وتشاور الجانبان خلال اللقاء حول تحديد موعد لعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا في أقرب وقت ممكن، وتبادل زيارات الوفود البرلمانية ووفود الدبلوماسية الشعبية بين البلدين، فضلا عن فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

Asha

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