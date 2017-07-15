الخميس.. حفل توقيع "الوزير في الثلاجة"

القاهرة – (مصراوي)

يقيم الكاتب الصحفي الدكتور ياسر ثابت حفل توقيع كتابه "الوزير في الثلاجة: كواليس صناعة وانهيار الحكومات فى مصر"٬ وذلك في السابعة من مساء الخميس، الموافق ٢٠ يوليو الجاري، بمقر دار "دلتا" للنشر والتوزيع.

هذا الكتاب، الذي يقلِّبُ في صفحات التاريخ، بحثـًا عن قضايا الوزراء، ما بين الاختيار إلى الإقالة أو الاستقالة، وتقويم الأداء، وسبل خلق وعي سياسي وإعلامي لدى الوزير، حتى وإن كان من التكنوقراط، قبل أن يسقط هذا الوزير أو ذاك في بئر زلات اللسان أو التصريحات التي تسيء إلى الحكومة أو حتى السلطة، فالرصاصة حين تنطلق تصيب ضحاياها ويكون لها دويّها.

ويحذر المؤلف في مقدمة كتابه من خطورة أن يجمد الوزير في بلادنا نفسه وقراراته طوعًا، وأن يبقى ساكنًا وساكتًا في ثلاجة الحكومة، غير عابئ بمن ينتقدون أصحاب الأيدي المرتعشة، على أمل أن يظل في منصبه لأطول فترةٍ ممكنة، مستمتعـًا بمزايا انتمائه إلى نخبة السلطة.. فالذي لا يعمل لا يخطئ!.

هكذا تتكدس قائمة الحكومة بأسماء وزراء جاءوا ثم غادروا دون أن يتذكرهم أحد، إلا سجلات التاريخ والمواقع الرسمية.

من عناوين فصول الكتاب: استقالة الوزراء.. الثقافة الغائبة، البحث عن وزير: لوبي هندسة القاهرة، شلة باريس، رفاق السلاح، تشابه أسماء!، مطلوب فصول تقوية، أصحاب زلات اللسان.