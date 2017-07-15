عون: ما يميز عمليات الجيش اللبناني هو الالتزام بالقانون الدولي

بيروت - (د ب أ)

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون اليوم السبت أن الوضع الأمني في البلاد هو في أفضل حالاته .

تصريحات عون جاءت خلال اجتماع عقده اليوم مع الضباط الأعوان في الجيش، بحضور أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى.

وعرض قائد الجيش خلال اجتماع للقيادات العسكرية، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، الأوضاع الدولية والمحلية وشؤون المؤسسة العسكرية، ثم أعطى توجيهاته اللازمة في ما يتعلق بمهمات الوحدات في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواصلة الحرب على الإرهاب ومواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي، والحفاظ على مسيرة الأمن والاستقرار، منوّها بالعمليات النوعية التي نفّذتها مديرية المخابرات والوحدات العسكرية مؤخراً في منطقة عرسال.

وأكد قائد الجيش أن "الوضع الأمني في البلاد هو في أفضل حالاته، وأن النشاط السياحي المميز الذي تشهده مختلف الأراضي اللبنانية هذا العام، يعود بالدرجة الأولى إلى الجهود المكثفة التي يبذلها الجيش وسائر الأجهزة الأمنية لإشاعة الأمان والإستقرار".

وحول مواصلة الحرب على الإرهاب، أشار قائد الجيش إلى أن "إنجازات الجيش في هذا الإطار هي شبه يومية، وأن معنويات الإرهابيين أصبحت في الحضيض، نتيجة العمليات الاستباقية والضربات الموجعة التي يسدّدها الجيش لها".

وشدّد على أن "ما يميز الجيش في عملياته العسكرية هو التزامه التام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، خصوصاً حرصه الدقيق على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين الأبرياء، وهذا ما تجلى مؤخراً بتعرض عدد كبير من العسكريين لإصابات خطرة، نتيجة إقدام الإرهابيين على اتخاذ المدنيين الأبرياء دروعاً لهم".

ودعا عون" الضباط الأعوان، الذين يمثّلون عصب الجيش ودمه الفتي إلى مزيد من الجهوزية والاستعداد للتضحية، سواء في مواجهة التهديدات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية أو في إطار متابعة العمليات العسكرية لشلّ قدرات الإرهابيين ودحرهم عن الحدود الشرقية".