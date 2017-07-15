السجن مدى الحياة لأكاديمي رواندي شارك في الإبادة الجماعية عام 1994

كيجالي - (أ ش أ):

قال مسئولون في رواندا، اليوم السبت، إنه تم الحكم على أكاديمي رواندي شهير بالسجن مدى الحياة، وذلك بعد إدانته في بالضلوع في إبادة جماعية.

وأدين ليوبولد مونياكازي، أمس الجمعة، من قبل محكمة في جنوب الدولة الواقعة غرب إفريقيا، بحسب ما أوضح المدعي العام الرواندي جون بوسكو موتانجانا.

وسيخضع مونياكازي للحبس الانفرادي استنادًا إلى الحكم في مقاطعة موهانجا، بحسب ما قال إيمانويل إيتاموا، المتحدث باسم المحكمة.

وكان مونياكازي قد اتهم بالقيام بدور في الإبادة الجماعية عام 1994 التي قتل خلالها أكثر من 800 ألف شخص من اثنيتي التوتسي والهوتو، لكنه أنكر الاتهامات.

وفر مونيكازي من رواندا عام 2004، وسعى من أجل اللجوء إلى الولايات المتحدة، حيث قام بتدريس اللغة الفرنسية في جوتشر كوليدج في بالتيمور، إلى أن تم إيقافه عن العمل في 2008 إثر اتهامه من قبل الحكومة الرواندية.

وقامت المحكمة الرواندية بإصدار أوامر اعتقال ضد مونياكازي عامي 2006 و2008، وطالبت الولايات المتحدة بتسليمه، ليتم ترحيله إلى رواندا العام الماضي.