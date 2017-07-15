أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

السجن مدى الحياة لأكاديمي رواندي شارك في الإبادة الجماعية عام 1994

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السجن مدى الحياة لأكاديمي رواندي شارك في الإبادة الجماعية عام 1994

07:45 م السبت 15 يوليه 2017

السجن مدى الحياة لأكاديمي رواندي شارك في الإبادة الجماعية عام 1994

كيجالي - (أ ش أ):

قال مسئولون في رواندا، اليوم السبت، إنه تم الحكم على أكاديمي رواندي شهير بالسجن مدى الحياة، وذلك بعد إدانته في بالضلوع في إبادة جماعية.

وأدين ليوبولد مونياكازي، أمس الجمعة، من قبل محكمة في جنوب الدولة الواقعة غرب إفريقيا، بحسب ما أوضح المدعي العام الرواندي جون بوسكو موتانجانا.

وسيخضع مونياكازي للحبس الانفرادي استنادًا إلى الحكم في مقاطعة موهانجا، بحسب ما قال إيمانويل إيتاموا، المتحدث باسم المحكمة.

وكان مونياكازي قد اتهم بالقيام بدور في الإبادة الجماعية عام 1994 التي قتل خلالها أكثر من 800 ألف شخص من اثنيتي التوتسي والهوتو، لكنه أنكر الاتهامات.

وفر مونيكازي من رواندا عام 2004، وسعى من أجل اللجوء إلى الولايات المتحدة، حيث قام بتدريس اللغة الفرنسية في جوتشر كوليدج في بالتيمور، إلى أن تم إيقافه عن العمل في 2008 إثر اتهامه من قبل الرواندية.

وقامت المحكمة الرواندية بإصدار أوامر اعتقال ضد مونياكازي عامي 2006 و2008، وطالبت الولايات المتحدة بتسليمه، ليتم ترحيله إلى رواندا العام الماضي.

هذا المحتوى من

1cf9b03693.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تجمع ختامي "للمسيرة من اجل العدالة" في تركيا

    أخبار

  • سجن جندي تركيا مدى الحياة بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة

    أخبار

  • إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب عقب إخلاء سجن في ألمانيا

    أخبار

  • اتهام الرئيس البرازيلي ميشيل تامر رسميا بالفساد

    أخبار

إعلان

519132c0de.jpg
6e7dcd8c04.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية