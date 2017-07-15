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سوريون ينددون بممارسات الجيش التركي في حلب

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مصراوي Masrawy

سوريون ينددون بممارسات الجيش التركي في حلب

07:40 م السبت 15 يوليو 2017

سوريون ينددون بممارسات الجيش التركي في حلب

دمشق - (أ ش أ):

نظم عشرات الآلاف من أهالي مدينة عفرين في محافظة حلب شمال غربي سوريا مظاهرة تنديدًا بممارسات الجيش التركي بحق بلادهم.

جاء ذلك في الوقت الذي قامت به القوات التركية بقصف معسكر تدريب لقوات سوريا الديمقراطية على أطراف مدينة عفرين؛ مما أسفر عن سقوط قتلي وجرحي.

وأكد المشاركون في المظاهرة - طبقًا لقناة (سكاي نيوز) ، اليوم السبت - أنهم يقفون إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية في "وجه الاحتلال التركي وغطرسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وقد أفادت مصادر ميدانية بأن المدفعية التركية استهدفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية على أطراف مدينة عفرين، مضيفة أن القصف طال معسكر كريلا للتدريب الذي تتخذه القوات الكردية نقطة عسكرية أيضًا.

وكانت تعزيزات عسكرية جديدة للجيش التركي قد وصلت إلى ولاية كيليس التركية الحدودية مع سوريا والمواجهة لمنطقة عفرين التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية.

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