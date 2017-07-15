طاقم تحكيم إسكتلندي لمباراة القمة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، أسماء طاقم التحكيم الذي سيُدير لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها بعد غدٍ الإثنين، في ختام منافسات الدوري الممتاز.

استقرت لجنة الحكام، على اسم الإسكتلندي ويليام "ويلي" كولوم، لإدارة القمة الـ114.

شاهد أيضا

ويضم الطاقم التحكيمي كلا من فرانك كونر مساعد أول وإستيورات ريمي مساعد ثاني، على أن يتم اختيار الحكم الرابع وحكم الفيديو من الحكام المصريين.

وكشف عصام عبد الفتاح أن اتحاد الكرة أرسل تذاكر السفر للطاقم الإسكتلندي وسيصل إلى القاهرة غدًا الأحد.