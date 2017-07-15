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موناكو يضرب ستوك سيتي برباعية بمشاركة رمضان صبحي

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موناكو يضرب ستوك سيتي برباعية بمشاركة رمضان صبحي موناكو يضرب ستوك سيتي برباعية بمشاركة رمضان صبحي

التحرير

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فاز فريق موناكو الفرنسي، على نظيره ستوك سيتي، برباعية مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت.

سجل فريق ستوك سيتي، الهدف الأول عن طريق لاعبه سايدو بيراهينو في الدقيقة 10 من الشوط الأول، وتعادل فابيو هينريكي من ضربة جزاء في الدقيقة 34.

وقبل نهاية الشوط الأول تقدم آلان ساينت ماكسيمين، بالهدف الثاني لفريق موناكو في الدقيقة 39.

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ومع بداية الشوط الثاني تعادل مامي بيرام ضيوف لستوك سيتي في الدقيقة 48 قبل أن يتقدم رادميل فالكاو بالهدف الثالث للفريق الفرنسي وفي الدقيقة 71 اختتم كيفن ندورام الهدف الرابع لموناكو لينتهي اللقاء بفوز الفريق الفرنسي على ستوك سيتي بنتيجة 4-2.

وشهد اللقاء مشاركة رمضان صبحي، لاعب الوطني وستوك سيتي أساسيًا منذ بداية اللقاء قبل أن يخرج بديلاً في الدقيقة 65.

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التحرير

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