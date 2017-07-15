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السيسي يوجه بتكثيف إجراءات السيطرة على الأسعار

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السيسي يوجه بتكثيف إجراءات السيطرة على الأسعار السيسي يوجه بتكثيف إجراءات السيطرة على الأسعار

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أفادت قناة «on live»، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس عبد الفتاح ، وجه بمواصلة جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتكثيف إجراءات السيطرة على الأسعار.

كما وجه الرئيس بإنشاء لجنة فنية متخصصة لمراجعة دقة منظومة الإصلاح الاقتصادي.

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كان السيسي قد عقد اجتماعًا اليوم السبت، ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والبترول، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

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التحرير

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