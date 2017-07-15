«دفاع البرلمان» تضع روشتة مواجهة الإرهاب داخل المدن

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وضع عدد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب «روشتة» للتعامل مع الأحداث الإرهابية التي تحدث في قلب المدن مثل الحادث الأخير، أمس الجمعة، على «بوكس» شرطة أثناء مرورها في حي البدرشين جنوب محافظة الجيزة ونتج عنه استشهاد 5 من رجال الشرطة، بعد هجوم 3 مسلحين عليهم.

وقال اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، إن وعي المواطنين ويقظتهم يفرق كثيرا في منع تلك الأحداث الإرهابية.

وطالب عامر الأجهزة الأمنية بتحليل تلك الأحداث لتعميم الخبرات والاستفادة مما حدث؛ للتقليل من آثارها وحدوثها مرة أخرى في المستقبل.

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واتفق معه وكيل اللجنة اللواء يحيى كدواني، مشددا على ضرورة وجود تعاون من المواطنين مع وزارة الداخلية لمواجهة الإرهاب.

وطالب بإجراءات لتأمين كمائن الشرطة بشكل سري من قبل أشخاص يرتدون زيا مدنيا ويكونون مسلحين على أكمل وجه، لحماية الكمائن والتصدي لأي عمل إرهابي ضدها.

وأوضح أنه لايمكن إلغاء الكمائن من الشوارع، لأنها إحدى الإجراءات الاحترازية لضبط الأمن في المواقع التي يحدث بها خلل، والإرهاب يريد تفكيك ذلك الإجراء الأمني المتبع.