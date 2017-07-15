الداخلية تعلن تفاصيل مقتل اثنين من عناصر "حسم" بالبدرشين

كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل مقتل اثنين من العناصر المسلحة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها- أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني بتردد عناصر إرهابية من حركة "حسم" بطريق أبو رجوان بمحافظة الجيزة لتنفيذ إحدى العمليات العدائية، فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وتمشيط الطريق لضبطهم.

وأسفرت عمليات التتبع عن تواجد تلك العناصر بالمنطقة المُشار إليه، وحال اقتراب القوات منها بادر مسلحينبإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، مما دفعها للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مقتل سلامة سعيد كامل عطا 38 عاما، مدرس مقيم بمحافظة الغربية، ومحمد كمال مبروك عبد الله 24 عاما، طالب بكلية زراعة يقيم بالبحيرة، وعُثر بحوزتهما على بندقيتين آليتين، وكمية من الذخيرة.

يشار إلى أن المذكورين من كوادر حركة حسم الإرهابية والسابق اضطلاعهما بدور بارز لصالحها خلال الفترة الماضية تمثل فى تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستى (الأسلحة المختلفة – العبوات الناسفة) لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية، كما أن الأول محكوم عليه بالمؤبد فى القضايا " 257/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية ، 289/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية ، 64/2016 جنايات عسكرية الإسكندرية "، وأن الثاني مطلوب ضبطه في القضية رقم 420 / 2017 حصر أمن دولة عليا "الحراك المسلح للجماعة الإرهابية".