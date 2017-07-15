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"الوراق" كلمة السر في تحديد مرتكبي السطو المسلح على "صرافة وسط البلد"

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مصراوي Masrawy

"الوراق" كلمة السر في تحديد مرتكبي السطو المسلح على "صرافة وسط البلد"

07:00 م السبت 15 يوليه 2017

ارشيفية

كتب - فتحي سليمان:

انتهت الأدلة الجنائية التابعة لمديرية أمن القاهرة، والفريق الفني من تفريغ وفحص جميع الكاميرات المثبتة بشركة صرافة تابعة لبنك والتي تمت سرقتها صباح الثلاثاء الماضي، وكذلك كاميرات المحلات المجاورة ونجحت في تحديد هوية المتهمين بالسطو المسلح على الشركة، ومكان اختبائهم.

ونفذ مسلحان أحدهما يمتلك مسدسًا والآخر "سنجة" عملية سطو مسلح على شركة صرافة تابعة لبنك مصر، بشارع قصر النيل في وسط القاهرة، الثلاثاء الماضي وسرقا مبلغاً مالياً بلغ نحو 900 ألف جنيه، ولاذا بالهروب.

وقال مصدر أمني إنه تم تحديد شخصية منفذي الحادث مشيراً إلى أن أحدهما يقطن بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن فريقاً موسعاً من رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة تم إرساله إلى منطقة الوراق لفحص علاقات المتهم وذويه وأماكن تردده حتى يتم تحديد أماكن اختباء المتهمين.

وسلمت أجهزة الأمن نيابة عابدين صباح اليوم السبت، صورًا تم تفريغها، وتظهر وجه المتهم بالسطو المسلح، وإحداها تظهر الشخصين أثناء ترجلهما من تاكسي أبيض أمام الشركة واقتحما مقرها وهددا العاملين، ثم سرقوا الأموال.

وكشفت التحريات وأقوال موظفي الشركة، أن أحد المتهمين وجه "طبنجة" في وجه إحدى موظفات الشركة لتهديد باقي الموظفين، ثم قام الآخر باقتيادهم وحبسهم في الحمام الخاص بالشركة، حتى استولى الآخر على المبالغ المالية الموجودة.

وأشار المصدر أن الهجوم المسلح على الشركة لم يستغرق أكثر من عشر دقائق.

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