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مصدر: مقتل اثنين من العناصر المسلحة في تبادل إطلاق النار بالبدرشين

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مصراوي Masrawy

مصدر: مقتل اثنين من العناصر المسلحة في تبادل إطلاق النار بالبدرشين

06:26 م السبت 15 يوليه 2017

مصدر: مقتل اثنين من العناصر المسلحة في تبادل إطلاق النار بالبدرشين

ارشيفية

كتب – محمد شعبان:

قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إن تبادلا لإطلاق النار وقع بين رجال العمليات الخاصة ومسلحين بمركز البدرشين.

وأوضح المصدر، أن تبادل إطلاق النار أسفر عن مقتل اثنين من تلك العناصر، رافضًا الإفصاح عن أية معلومات "الوزارة ستصدر بيانًا بالتفاصيل".

كان 3 مسلحين هاجموا نقطة ارتكاز أمني بمركز البدرشين، أمس الجمعة، مما أسفر عن استشهاد أميني شرطة و3 مجندين، وأن فريق من النيابة وصل لمعاينة موقع الحادث.

معاينة نيابة جنوب الجيزة، كشفت أن المتورطين في الحادث، استولوا على بندقيتين آليتين، وأجهزة اللاسلكي الخاصة بالقوة الأمنية، لافتةً إلى استشهاد القوة إثر إطلاق نحو 60 طلقة عليهم.

وكلّف وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بتشكيل فريق بحث موسع من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام للوقوف على ملابسات الهجوم الإرهابي المسلح على كمين الشرطة بالبدرشين في الجيزة، وتحديد هوية مرتكبيه وضبطهم.

ونشرت وزارة الداخلية العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط منطقة الهجوم الإرهابي لإغلاق المداخل والمخارج كافة لتطويق الجناة وضبطهم.

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