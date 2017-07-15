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التاسع على الثانوية الأزهرية: اخترت "الطب" إرضاء لوالدتي

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مصراوي Masrawy

التاسع على الثانوية الأزهرية: اخترت "الطب" إرضاء لوالدتي

07:16 م السبت 15 يوليه 2017

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الغربية - مروة شاهين:

قال الطالب أحمد حسني سلطان، ابن محافظة الغربية الحاصل على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية عن شعبة علمي، أن الفضل الكبير في توفقه يعود إلى والده، المعلم بالمعهدي الأزهري، والذي كان يوفر له كل سُبل الراحة طوال فترة دراسته.

وفيما أبدى الطالب المقيم بقرية العامرية رغبته في الالتحاق بكلية طب الأسنان، قال إنه إرضاء لوالدته قرر الالتحاق بالطب البشري، مضيفًا: "أسعى أن أكون كما الدكتور مجدي يعقوب".

أحمد الأخ الأوسط بين شقيقته الكبرى الحاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد المنزلي، وشقيقه الأصغر الطالب في الصف الثالث الإعدادي.

ويناشد أحمد الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتنظيم حفل كبير لتكريم المتفوقين وتشجيعهم على ما بذلوه من جهود طوال فترة التعليم الثانوي.​

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