وزير الإعلام السوداني: لم يطرأ جديد على موقفنا من الأزمة بين الدول المقاطعة والنظام القطري

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد وزير الإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور أحمد بلال عثمان، أنه لم يطرأ أي جديد على موقف الحكومة السودانية فيما يتعلق بالأزمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وبين "النظام القطري" ومقررات ومحاضر الاجتماعات التي تمت على المستويين الوزاري والفني.

وأكد عثمان، في بيان رسمي، السبت، دعم الحكومة للوساطة الكويتية ووقوفها على مسافة واحدة من طرفي الأزمة، وأنها تعمل مع الأشقاء في دول الأزمة وكل المخلصين من الأصدقاء والشركاء الدوليين لتجاوز هذه المحنة وعودة اللحمة بين الأشقاء في دول الخليج.

وأشارعثمان في هذا الصدد، إلى جولة الرئيس السوداني عمر البشير، التي سوف يستهلها، غدًا الأحد، إلى كل من دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، لاحتواء الأزمة ودفع جهود التسوية في إطار البيت العربي.

وأوضح وزير الإعلام أن حديثه عن دور المؤسسات الإعلامية العربية في الأزمات التي يعاني منها البيت العربي، كان حديثا معممًا، ولم يقصد منه الإساءة لأي منها.