أخبار عاجلة

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك): -
"مستقبل وطن" ناعيًا رفعت السعيد: فقدت مصر علم من أعلام السياسة -
مجدي يعقوب: العلماء مطالبون بخدمة البشرية وليس تدميرها -
طوكيو تعزز قدراتها الدفاعية وتحالفها الأمني مع واشنطن -
اعتقال 9 صحفيين في تركيا لعلاقتهم بفتح الله جولن -
مساء dmc - الرئيس السيسي : سعيد لوجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي مع تشاد -
مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن" -
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير الإعلام السوداني: لم يطرأ جديد على موقفنا من الأزمة بين الدول المقاطعة والنظام القطري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الإعلام السوداني: لم يطرأ جديد على موقفنا من الأزمة بين الدول المقاطعة والنظام القطري

07:10 م السبت 15 يوليه 2017

وزير الإعلام السوداني: لم يطرأ جديد على موقفنا من الأزمة بين الدول المقاطعة والنظام القطري

وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد وزير الإعلام السوداني، الناطق الرسمي باسم ، الدكتور أحمد بلال عثمان، أنه لم يطرأ أي جديد على موقف الحكومة السودانية فيما يتعلق بالأزمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وبين "النظام القطري" ومقررات ومحاضر الاجتماعات التي تمت على المستويين الوزاري والفني.

وأكد عثمان، في بيان رسمي، السبت، دعم الحكومة للوساطة الكويتية ووقوفها على مسافة واحدة من طرفي الأزمة، وأنها تعمل مع الأشقاء في دول الأزمة وكل المخلصين من الأصدقاء والشركاء الدوليين لتجاوز هذه المحنة وعودة اللحمة بين الأشقاء في دول الخليج.

وأشارعثمان في هذا الصدد، إلى جولة الرئيس السوداني عمر البشير، التي سوف يستهلها، غدًا الأحد، إلى كل من دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة، لاحتواء الأزمة ودفع جهود التسوية في إطار البيت العربي.

وأوضح وزير الإعلام أن حديثه عن دور المؤسسات الإعلامية العربية في الأزمات التي يعاني منها البيت العربي، كان حديثا معممًا، ولم يقصد منه الإساءة لأي منها.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • الكويت والبحرين تدينان هجوم "كمين البدرشين"

    أخبار

  • قرقاش: مقاطعة قطر ستطول.. ونتجه لمرحلة النار الهادئة

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

إعلان

1ff6e12170.jpg
4503a0a7db.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية