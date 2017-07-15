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موسكو تسلم واشنطن ملفات تثبت تورط رجال أعمال أمريكيين في أنشطة غير قانونية

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مصراوي Masrawy

موسكو تسلم واشنطن ملفات تثبت تورط رجال أعمال أمريكيين في أنشطة غير قانونية

07:01 م السبت 15 يوليه 2017

موسكو تسلم واشنطن ملفات تثبت تورط رجال أعمال أمريكيين في أنشطة غير قانونية

موسكو تسلم واشنطن ملفات تثبت تورط رجال أعمال أمريك

موسكو - (أ ش أ):

كشف مكتب المدعي العام الروسي، السبت، عن تسليمه مواد هامة للجانب الأمريكي تتعلق بأنشطة غير قانونية يقوم بها عدد من رجال الأعمال ومن بينهم الأمريكي وليام برودر، لافتًا إلى أنه لم يتلق ردًا مناسبًا حتى الآن.

وقال دينيس جرونيس، رئيس قسم المساعدة القانونية الدولية في مكتب المدعي العام الروسي - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية: "في مايو 2016، أعلن مكتب النائب العام الروسي رسميًا عزمه التحقيق رفقة هيئات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وتم تقديم جميع المواد في عدة مجلدات إلى وزارة العدل الأمريكية في يوليو الجاري".

وأضاف: "إن مكتب النائب العام الروسى طلب من الجانب الأمريكى إجراء سلسلة من أنشطة التحقيق، وإن الإستجابة لم تكن بالطريقة التي كنا نتوقعها، وفي البداية، قال زملاؤنا إنهم يدرسون الوثائق المقدمة، وأكدوا لنا أنهم سينظرون فيها عن كثب مع مختلف الخبراء، وعقب تذكيرات ومناقشات متكررة خلال مؤتمرات الفيديو والمحادثات الهاتفية تلقينا ردًا في بداية فبراير الماضي بأن تنفيذ طلبنا تم تأجيله لأنه قد يتعارض مع محاكمة قيد النظر في الولايات المتحدة".

وتابع أنه وفقا لمعلوماته، فإن هذه المحاكمة لا علاقة لها بالملفات التى تم تقديمها، وأن المحاكمة قد اختتمت بالفعل، لافتا إلى أن الجانب الأمريكى لم يجر أى تحقيقات على أساس المواد الروسية المقدمة.

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