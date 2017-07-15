نائب زعيم حزب البديل الشعبوي يروج لمبدأ "ألمانيا أولا"

شفيرين(ألمانيا) - (د ب أ)

طالب الكسندر جاولاند نائب زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، خلال مسيرة انتخابية في مدينة شفيرين بالحماية ممن وصفهم "بالحثالة" سواء من الأجانب أو من داخل ألمانيا وذلك في إشارة إلى مرتكبي أعمال العنف التي وقعت بالتزامن مع عقد قمة العشرين في هامبورج.

وخلال الافتتاح الرسمي للمعركة الانتخابية في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن، دافع جاولاند، الذي يتصدر قائمة مرشحي حزب البديل، اليوم السبت عن مبدأ " ألمانيا أولا".

وشارك في المسيرة نحو 200 شخص، ويسعى حزب البديل خلال الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل إلى دخول البرلمان (بوندستاج) كثالث أقوى قوة سياسية في البلاد بعد تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ويتوقع الحزب أن يحصل في هذه الانتخابات على أكثر من 10% من أصوات الناخبين، كما يقول لايف-إريك هولم متصدر مرشحي الحزب في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن.

وقال جاولاند:" نحن نريد أن يتم إغلاق الحدود، ونحن نريد ألا يأتي إلينا إلا من له الحق في أن يعيش هنا ومن يشاطرنا تصوراتنا عن القيم".

ورأى جاولاند أن أزمة اللاجئين لم يتم التغلب عليها مشيرا إلى أنها فقط لم تعد تظهر في الصور التلفزيونية.

وانتقد جاولاند ما وصفه ب"قبول الإرهاب اليساري" في السياسة كما كان في زمن إرهاب "جماعة الجيش الأحمر" اليسارية، وأضاف أن هذا هو السبب في أحداث مثل تلك التي وقعت أثناء قمة العشرين في هامبورج عندما لم يكف أكثر من 20 ألف شرطي لحماية حي في مدينة هامبورج.