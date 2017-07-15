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كوريا الشمالية تحذر من مغبة موافقة مجلس الأمن على عقوبات جديدة ضدها

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مصراوي Masrawy

تحذر من مغبة موافقة مجلس الأمن على عقوبات جديدة ضدها

06:52 م السبت 15 يوليو 2017

كوريا الشمالية تحذر من مغبة موافقة مجلس الأمن على عقوبات جديدة ضدها

بيونج يانج - (أ‎ ش أ‎):

هددت كوريا الشمالية، السبت، بأنها لن تتسامح مع قانون العقوبات الطائشة التي اتخذتها الولايات ‏المتحدة الأمريكية وأي "قوات معادية" أخرى، محذرة مجلس الأمن من مغبة الموافقة على أية قرارات عقوبات جديدة بحقها.

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية - في بيان أوردته صحيفة (رودونج ‏سينمون) الكورية الشمالية على موقعها الإلكتروني - إن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا ‏قاسيًا لم يسبق له مثيل بشأن العقوبات التي صاغتها واشنطن ردا على اختبار كوريا الديمقراطية في ‏‏4 يوليو الحالي الصاروخ الباليستي العابر للقارات (هواسونج - 14)".

وأضافت: "سيكون خطأ فادحا أن نعتقد أن كوريا الديمقراطية ستتحمل ابتزاز الولايات المتحدة والقوات المعادية ‏الأخرى لها"، محذرة من أنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة إذا ‏وافق مجلس الأمن على القرار الجديد بشأن العقوبات، رداً على برنامج الصواريخ في كوريا الشمالية‏.

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي قد صرحت - الأسبوع الماضي - بأن واشنطن ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقترح فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، مضيفة أنه يمكن للمجتمع العالمي أن يقطع المصادر الرئيسية للعملة الصعبة إلى بيونج يانج، ويزيد القيود ‏الجوية والبحرية وفرض العقوبات على كبار المسئولين المرتبطين ببرنامج الصواريخ النووية.

كما ‏أعربت المملكة المتحدة وفرنسا عن تأييدهما لقانون العقوبات الجديد.

بالمقابل، حذرت موسكو من فرض عقوبات جديدة، وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، في ‏اجتماع لمجلس الأمن الدولي في الخامس من يوليو الجاري، إن العقوبات لم تكن هي الحل فقد أدى ذلك إلى طريق ‏مسدود في محاولة تهدف إلى حل الأزمة بالوسائل السياسية.

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