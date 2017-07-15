محافظ الدقهلية: تحصين 10827 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، استمرار حملات التحصين الوقائي ضد مرض الحمى القلاعية بمختلف وحدات ومراكز المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه جرى تحصين 10827 رأس ماشية خلال يوم واحد فقط، مشيرًا إلى أن أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية يجري تنفيذها بجميع قرى ومراكز وأحياء المحافظة وذلك بنطاق 21 مركزاً ومدينة وحي على مستوى المحافظة، لمدة شهر لتغطية كافة رؤوس الماشية المتواجدة على أرض المحافظة.

جاءت تصريحات الشعراوي، عقب اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد عسكر، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية بشأن حملات التحصين التي جرت خلال يوم واحد بمراكز المحافظة.

وأكد الشعراوي، على ضرورة المتابعة المستمرة للمزارع وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة للماشية ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها أو على صحة المواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة استمرار مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.