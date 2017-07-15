محافظ الإسماعيلية: تسيهلات للمنتفعين بمشروع قرية الأمل بالقنطرة شرق

الإسماعيلية - أ ش أ:

قال محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر إن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تدخر وسعا في تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لجميع المنتفعين بمشروع قرية الأمل الجديدة بشرق قناة السويس بقطاع القنطرة شرق والتي تقع على بعد 15 كيلومتر من قناة السويس.

وأكد المحافظ - خلال ترؤسه لجلسة الاجتماع الدوري لمجلس أمناء مشروع قرية الأمل - بذل أقصى الجهود لتذليل أية معوقات أو عقبات قد تعترض سير وانتظام العمل بهذا المشروع، الذي يعد باكورة المشروع القومى الكبير لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية محور قناة السويس وسيناء.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من إعداد تقرير تفصيلي بالموقف التنفيذي النهائي للمشروع كاملا شاملا كافة الإجراءات التنفيذية لاستكمال تسليم باقي المنتفعين لقطع الأراضي والمنازل الريفية بالقرية.

وأوضح أن قرية الأمل تشمل 250 قطعة أرض موزعة بواقع 217 قطعة للخريجين و20 قطعة لصغار المزارعين و13 قطعة لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة ويخصص لكل منهم قطعة أرض بمساحة خمسة أفدنة ومنزل ريفي من إجمالي 530 منزلا تم بنائها وتشيدها وتزويدها بكافة المرافق والخدمات الأساسية بالقرية بالإضافة إلى نقطة شرطة ومجمع للخدمات ومدرسة وسوق تجاري ووحدة صحية، كما تضم القرية 514 صوبة زراعية و68 بيتا زراعيا مزودة بشبكة ري حديثة.

حضر الاجتماع، المهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، متولي حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق رئيس مجلس الأمناء، والدكتور إبراهيم العريني المدير التنفيذي للمشروع، والمهندس محمد صلاح المدير الإقليمي لفرع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وممثلي الجهات المعنية بالمشروع.​