ميناء دمياط: ملتزمون بتثبيت أسعار الخدمات رغم أسعار المحروقات

دمياط - محمد إبراهيم:

قال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن هناك التزامًا بعدم رفع أسعار الخدمات التي تؤديها الهيئة، أو فرض أي زيادات على رسوم القطار أو الإرشاد أو أية خدمات أخرى تقدمها الهيئة للسفن داخل الميناء.

وأوضح رئيس الهيئة، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذا القرار يأتي على الرغم من الزيادات التي طرأت في الآونة الأخيرة على أسعار المحروقات، وما يتحمله الميناء من مصروفات باهظة في تكلفة تشغيل الوحدات البحرية المملوكة له، ومنها القاطرات التي تتعامل مع السفن، وخاصة العملاقة منها المستهلكة لكميات كبيرة من الوقود.

واستقبل ميناء دمياط اليوم 3 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، فيما غادرته 3 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، بينما بلغ إجمالي السفن الموجودة داخله 22 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادرت الميناء 108 سيارات، بحمولة 5 آلاف و156 طن قمح. وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 16 ألفًا و922 طنًا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 76 ألفًا و783 طنًا.