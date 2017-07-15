عماد متعب ينتظم في مران الأهلي ويعلن جاهزيته للقمة

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انتظم عماد متعب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي، والذي يشهده ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وكان «متعب» قد شعر بحالة دوار بمران الفريق الجماعي أمس الجمعة، وخرج على إثرها برفقة طبيب الأهلي، وعدم استكماله لمران الأهلي.

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وشارك «متعب» في تدريبات الفريق الجماعي اليوم بصورة طبيعية ليعلن جاهزيته للقاء الزمالك بالدوري العام.

ويستعد الأهلي لملاقة نظيره الزمالك يوم الإثنين المقبل، بستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الأخيرة، ببطولة الدوري الممتاز.