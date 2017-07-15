متعب ينتظم في مران الأهلي استعدادًا للقمة

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انتظم عماد متعب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي لفريقه، الذي يقام الآن على ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة.

وكان "متعب" قد شعر بحالة دوار خلال مران الفريق الجماعي أمس الجمعة، وخرج من الملعب برفقة طبيب الأهلي الذي نصحه بعدم استكمال التدريبات حتى تتحسن حالته.

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وشارك "متعب" في تدريبات الفريق الجماعية اليوم بصورة طبيعية ليعلن جاهزيته للقاء الزمالك بالدوري العام.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك يوم الإثنين المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الأخيرة، ببطولة الدوري الممتاز.