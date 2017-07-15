رسميًا.. شالكه يضم مدافع فرانكفورت لمدة 3 سنوات

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أعلن نادي شالكه الألماني، اليوم السبت، عن تعاقده رسميًا، مع باستيان أكزيبكا، مدافع آينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالت الحالية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «ميرور» الإنجليزية اليوم، فأن شالكه تعاقد مع اللاعب لمدة 3 سنوات حتى عام 2022، ولم يكشفا الناديان عن القيمة المالية للصفقة.

وتابعت الصيحفة، أن اللاعب صاحب الـ(28 عامًا)، سوف يرافق اللاعب زملائه في شالكه، خلال رحلة الفريق إلى الصين، والتي تبدأ غدًا الأحد، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد من البوندسليجا.

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وقال دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لشالكه، للموقع الرسمي للنادي: "باستيان، ظهير أيسر يمكن الاعتماد عليه، ويعلم الدوري الألماني جيدا، نشعر بسعادة بالغة لانضمامه إلى صفوف الفريق".

ويذكر أن أكزيبكا لعب ضمن صفوف فرانكفورت منذ 2012، قادمًا من نادي بايرليفركوزن.