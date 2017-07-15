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اشتعل الصراع في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يشهد تنافسًا شرسًا بين العديد من الأندية على أبرز النجوم الموجودين على الساحة الكروية، وعلى رأس تلك الأندية يأتي مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، الذي أنهى الموسم خالي الوفاض، للمرة الأولى في تاريخه التدريبي.

وضم مانشستر سيتي حتى الآن 3 لاعبين حيث كانت الصفقة الأولى ضم البرتغالي برناردو سيلفا، صانع ألعاب موناكو الفرنسي، مقابل 40 مليون إسترليني، وكانت الصفقة الثانية ضم البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس بنفيكا البرتغالي، بصفقة بلغت 35 مليون إسترليني، براتب سنوي يصل إلى 5 ملايين إسترليني لمدة 5 مواسم.

وكانت الصفقة الثالثة ضم بيب جوارديولا، للدولي الإنجليزي كايل والكر، صاحب الـ27 عامًا، الظهير الأيمن لتوتنهام هوتسبير، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لـ5 سنوات.

من جانبه حسم مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، صفقتين حتى الآن، الآولى كانت ضم المدافع السويدي فيكتور ليندولوف، من بنفيكا مقابل 35 مليون يورو، وكانت الصفقة الثانية ضم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو من صفوف إيفرتون، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، لمدة 5 مواسم مع خيار التمديد لعام آخر.

ورغم حسم العديد من الصفقات إلا أن الميركاتو لم ينتهي حتى الآن، وفي ضوء ذلك يستعرض «التحرير» في السطور التالية، 5 صفقات تشعل الميركاتو:

- مبابي

يعد الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي، مهاجم موناكو، صاحب الـ18 عامًا، أبرز النجوم على الساحة العالمية حاليًا، ويعد مبابي هدفًا لكل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان وأرسنال ومانشستر سيتي، وتشير التقارير إلى رغبة اللاعب في الانضمام للملكي ريال مدريد.

- باكايوكو

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الدولي الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب خط وسط موناكو، صاحب الـ22 عامًا، يعد هدفًا لناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجيلزيين، وتشير التقارير إلى أن باكايوكو اقترب من الانضمام لصفوف البلوز بعد رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي بتدعيم خط وسط الفريق اللندني، بعد أنباء خروج نيمانيا ماتيتش عن جدران ستامفود بريدج.

- أوباميانج

يعد الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم بورسيا دورتموند الألماني، صاحب الـ28 عامًأ، هدفًا لعديد الأندية الأوروبية وعلى رٍأسهم تشيلي ومانشستر سيتي وليفربول وميلان وإنتر، علاوة على الأندية الصينية، نظرًا لرغبة اللاعب في الرحيل عن الدوري الألماني "بوندسليجا".

- موراتا

الدولي الإٍسباني ألفارو موراتا نجم ريال مدريد، وصاحب الـ24 عامًا، يعد على رادار العديد من الأندية الأوروبية أبرزهم ميلان وتشيلسي، بعد فشل انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد بسبب المقابل المادي.

- سانشيز

لا صوت يعلو في الدوري الإنجليزي الممتاز فوق صوت بقاء الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، في أرسنال، حيث يعد صاحب الـ28 عامًا على رأس أولويات بيب جواريدولا لضمه لصفوف السيتي، كما أنه يعد هدفًا لبايرن موينخ وإنتر وباريس سان جيرمان الفرنسي.