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إحالة 3 طلاب لمحكمة الجنايات بتهمة قتل "مصور" بالهرم

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مصراوي Masrawy

إحالة 3 طلاب لمحكمة الجنايات بتهمة قتل "مصور" بالهرم

06:23 م السبت 15 يوليو 2017

ارشيفية

كتب - صابر المحلاوي:

قرر المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، إحالة 3 طلاب متهمين بقتل مصور فوتوغرافي وسرقة 18 ألف دولار من شقته بمنطقة الهرم إلى محكمة الجنايات.

أعد أمر الإحالة طارق جودة، وكيل أول نيابة جنوب الجيزة، بعد انتهاء التحقيقات التي استمرت قرابة 4 أشهر، فور ورود تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت دخول وخروج المتهمين بمسرح الجريمة.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، وحسام نصار مدير النيابة، للمتهمين اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.

وتمكنت مباحث الجيزة، من ضبط المتهمين بقتل "مصور فوتوغرافي" عُثر عليه مشنوقًا داخل شقته بمنطقة الهرم، حيث كشفت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسي رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، بأن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين قتلوا الضحية بدافع سرقته، حيث نجحت قوات الأمن من ضبط المتهمين بعد هروبهم في 3 محافظات بالجمهورية واعترفوا بارتكابهم للواقعة.

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