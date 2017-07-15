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علي جمعة: البر واسع ويشمل جميع البشر

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علي جمعة: البر واسع ويشمل جميع البشر علي جمعة: البر واسع ويشمل جميع البشر

التحرير

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن البر هو الصلة وحسن الصحبة مع جميع الكائنات الحية والجماد والنبات، موضحًا أن أنواع البر لا تنتهي، فكل عمل خير طالما تم ربطه بأنه لله فعليه أجر موجب لدخول الجنة.

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وأضاف جمعة، خلال حواره ببرنامج «والله أعلم» عبر فضائية «سي بي سي»، أن رسول الله (ص) يقول إن البر حسن الخلق، موضحا أن البر واسع لدرجة أنه يشمل القرباء والبعداء، وأهل ديني ومن ليسوا على ديني، وأهل وطني، وغير أهل وطني، فلا يقتصر على الإخوة الدينية، وإنما يشمل الناس جميعًا.

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التحرير

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