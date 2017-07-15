قبل التشكيل الجديد.. أعضاء «حقوق الإنسان»: «الاعتداءات لا تحصى.. وكنا شاهد ماشفش حاجة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أربعة أعوام مرت على التشكيل الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، طرأت عليه كثير من الأحداث، الكل كان ينتظر مواقف أعضائه بترقب خلال أحداث كثيرة مرت بها البلاد، بدءًا من أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة وحتى حالات الاختفاء القسري والتشريعات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

«شاهد ماشفش حاجة»

يقول جورج إسحق، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التعامل مع دور وأعمال المجلس يجب أن يتم بمزيد من الجدية، لأن هذا ما ينص عليه قانون المجلس، لافتًا إلى ضرورة أن يتم التعامل مع التوصيات والتقارير التي يصدرها المجلس بإهتمام كما يتم التعامل مع المجالس الحقوقية في البلدان التي تقدر دورها.

وعن الزيارات التي نظمها المجلس للسجون أكد إسحق في تصريح خاص لـ«التحرير» أنها كانت بلا جدوى واصفًا إياها بـ«شاهد ماشفش حاجة»، مطالبًا أن تكون الزيارات بالإخطار.

وعن دور المجلس في كافة الملفات التي واجهها وتصدى لها خلال 4 سنوات منذ تشكيله أوضح إسحق، أن المجلس أدى واجبه على قدر ما استطاع، لكنه واجه تجاهل وعقبات كثيرة متمثلة في مطالباته المستمرة بالإفراج الصحي عن مسجونين بلغوا من العمر أرذله ولم يتم الاستجابة لمطالبهم رغم إنهاك المرض أجسادهم، بحسب قوله.

وعن القانون الجديد للمجلس يرى إسحق أنه لا يعطي أية صلاحيات للأعضاء، وأنه يحتاج لمزيد من الصلاحيات حتى يستطيع التعامل مع القضايا التي تواجهه.

«حجم الاعتداء فاق كل الحدود»

شاهد أيضا

بينما قال كمال عباس، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حجم الاعتداء على الحريات فاق كل التوقعات والحدود، وظهر ذلك من خلال التشريعات التي أصدرها البرلمان برعاية الأجهزة الأمنية، كقانون التظاهر والجمعيات الأهلية والإرهاب، مشيرًا إلى أن المجلس قدم اعتراضاته وملاحظاته على كل هذه التشريعات وواجهها.

وأوضح عباس، لـ«التحرير» أن المجلس كان حاضرًا في حالات القبض العشوائي والاختفاء القسري، وعمل على حصرها ومطالبة الداخلية بالإفراج عنها، كما اعترض على حجب عدد من المواقع الصحفية في الفترة الأخيرة واعتبرها من الموجة المعادية للحريات العامة.

وأشار إلى أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أدت دورًا مهمًا في التعامل مع التشريعات الاجتماعية كما حدث مع قانون العمل والتنظيمات النقابية وقانون الجمعيات الأهلية، ونظمت العديد من المؤتمرات والندوات الصحفية لعمال فُصِلوا من عملهم بسبب نشاطهم النقابي، وتناولت أزمات فلاحي سيناء وفلاحي الإصلاح الزراعي وأزمة الباعة الجائلين.

كان عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أكد أن القانون الجديد للمجلس القومي ينص على أن يشكل المجلس خلال ثلاثين يوما من الموافقة النهائية على القانون، مشيرا إلى أن التشكيل سيكون من قبل اللجنة العامة لمجلس النواب وليس المجلس بأكمله.

كان مجلس النواب قد وافق نهائيا خلال الجلسة العامة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتضمنت التعديلات، تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضواً بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مدة عمله بـ4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم.

ومن ضمن التعديلات التأكيد على عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص على: يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.