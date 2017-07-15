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رئيس الوزراء يكشف حقيقة وقف التعيينات بالدولة

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يكشف حقيقة وقف التعيينات بالدولة

06:03 م السبت 15 يوليو 2017

رئيس الوزراء يكشف حقيقة وقف التعيينات بالدولة

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن حصيلة قرارات زيادة الوقود والكهرباء لم تتعد ٧٠ مليار جنيه، في حين أن ما تم توجيه لحزمة الحماية الاجتماعية تتراوح بين 85 إلى 90 مليار جنيه.

وأوضح إسماعيل في تصريحات صحفية بمقر هيئة الاستثمار، أن تعمل علي تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية وجميعها إجراءات حققت إصلاحات واستقرار في السوق.

وأضاف رئيس الوزراء أن العام الجاري شهد تحسنا في عدة قطاعات، على رأسها في توفير السلع وحل مشكلة الثانوية العامة وتوريد القمح دون مشاكل ورفع سعر توريد القصب.

وبشأن مقترح وقف إعلان نتائج مسابقات التعيينات بالدولة لحين إعادة هيكلة الجهاز الإداري، قال رئيس الوزراء، إن التعيين سيكون طبقًا للحاجة.

وبشأن تعليق صندوق النقد الدولي حول انخفاض نسبة التضخم خلال عام، قال إسماعيل "إن برنامج الاصلاح الاقتصادي برنامج مصري 100%، ونعمل علي استكماله وعلي خفض نسبة التضخم"، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات الاقتصادية ستكون في النهاية في صالح المواطن.

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