أخبار عاجلة

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا -
حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين -
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

خبراء دوليون يطالبون تركيا بالإفراج عن مدافعين عن حقوق الإنسان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

خبراء دوليون يطالبون تركيا بالإفراج عن مدافعين عن حقوق الإنسان

06:14 م السبت 15 يوليو 2017

خبراء دوليون يطالبون تركيا بالإفراج عن مدافعين عن حقوق الإنسان

جنيف - (أ ش أ):

طالب فريق من خبراء الأمم المتحدة، اليوم السبت، التركية بضرورة الإفراج فورًا عن تسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان واثنين من المدربين الأجانب يجرى استجوابهما بشأن الانتماء المزعوم إلى منظمة إرهابية.

وأفاد بيان صادر عن هؤلاء الخبراء في جنيف اليوم بأنه تم احتجاز عشرة أشخاص ومديرة منظمة العفو الدولية في تركيا عندما كانوا يحضرون حلقة عمل للمدافعين عن حقوق الإنسان في 5 يوليو الجاري، معربين عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن المدعي العام التركي فتح تحقيقًا سريًا ضد المجموعة كما منع محامي الدفاع من الإطلاع على ملفات القضايا في نفس الوقت الذي تشير تقارير إلى أن حملة تشويه يتم شنها ضد المحتجزين.

والخبراء الأمميون هم: أناليسا تشامبي، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وميشال فورست، المقرر الخاص، المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وخوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديز، الرئيس والمقرر الحالي للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، إضافة إلى دييجو جارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.

وأكد الخبراء أن اعتقال هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم شخصيات بارزة هو مثال آخر على عملية المطاردة التي تجري في تركيا، مشددَا على أن هذا النهج يؤثر على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات وهو الأمر المثير للازعاج بشكل خاص.

وحذروا من أن الصورة العامة لحقوق الإنسان في تركيا مستمرة في التدهور، داعين مجلس حقوق الإنسان إلى معالجة التدهور العام لحقوق الإنسان في البلاد.

هذا المحتوى من

5c8a0d64c7.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصادر للوكالة الألمانية: إسرائيل تخترق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه

    أخبار

  • تركيا تحيي السبت ذكرى مرور عام على فشل الانقلاب ضد أردوغان

    أخبار

  • تركيا تسرح أكثر من 7300 موظف حكومي دفعة واحدة

    أخبار

  • دي ميستورا: جولة جنيف الأخيرة بشأن سوريا حققت تقدما مرحليا دون اختراقات

    أخبار

إعلان

4cd4d8a249.jpg
83da4d2c83.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية