مدير مركز اللغات والترجمة: "عبد التواب يوسف" من رواد أدب الطفل

كتبت- نسمة فرج:

قالت الدكتورة أماني بدوي، مدير مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة، إن الكاتب عبد التواب يوسف، كان في استطاعته إبداع أنواعًا مختلفة من الأدب، إلا أنه فضل الاستمرار في كتابة أدب الطفل.

وأضافت، خلال كلمتها باحتفالية تكريم الكاتب الراحل عبدالتواب يوسف، عميد أدب الطفل في مصر والوطن العربي، والتى عقدت اليوم السبت، بكلية الآداب جامعة القاهرة، أن عبد التواب يوسف حصل على جائزة معرض بولونيا الدولي للأطفال عام 2000 عن كتاب محمد في عشرين قصة.

ومن جانبها قالت الدكتورة لبنى عبدالتواب يوسف، وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن والدها الدكتور عبدالتواب يوسف ألف 1015 كتابًا، تم ترجمتهم إلى لغات مختلفة.

ولفتت الى أن والدها طلب منها أن تؤلف كتابًا عنه، مثلما كتب عن والده، مضيفة أنها نقلت 600 صندوقًا ممتلئين بكتب والدها ووضعتهم فى مكتبة داخل منزلها.