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اتحاد الكرة يُحيل «ميدو» للتحقيق

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اتحاد الكرة يُحيل «ميدو» للتحقيق اتحاد الكرة يُحيل «ميدو» للتحقيق

التحرير

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قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إحالة أحمد حسام (ميدو) المدير الفني لفريق وادي دجلة، إلى التحقيق لما بدر منه من تجاوزات في مباراة فريقه أمام الأهلي، في بطولة كأس ، وما صدر عنه من تصريحات بعد قرارات لجنة المسابقات.

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وكان «ميدو» نشر عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، أساء فيها إلى مسئولى اتحاد الكرة ورئيس لجنة فرعية تابعة للجبلاية، وفسّر البعض أنها ضد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بعد قرار إيقاف مدرب دجلة لمدة 6 مباريات لتصرفاته غير اللائقة ضد جماهير الأهلي، التي حضرت مباراة الأهلي مع دجلة في بطولة كأس مصر.

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التحرير

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