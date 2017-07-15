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رسميا.. عامر حسين يتقدم ببلاغ لنيابة الإسكندرية ضد ميدو

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رسميا.. عامر حسين يتقدم ببلاغ لنيابة الإسكندرية ضد ميدو رسميا.. عامر حسين يتقدم ببلاغ لنيابة الإسكندرية ضد ميدو

التحرير

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تقدم صباح يوم السبت هشام عبدربه المحامي،  بشكوى  للمستشار رئيس نيابات غرب إسكندرية، بصفته وكيلا عن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد حسام (ميدو) المدير الفني لفريق وادي دجلة.

وطالب هشام عبد ربه في شكواه بتطبيق نصوص قانون العقوبات بالمواد 171 , 302 , 303 , 305 , 306 , 307 , 308، على أحمد حسام "ميدو" لقيامه بسب و قذف و التشهير بعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، و أسرته، بعبارات يعاقب عليها القانون و بسبب قيامه بسب الاتحاد المصري لكرة القدم، ووصفهم بوصف غير أخلاقي، ونعتهم (بالـ ****)، حسبما ذكر على صفحته على موقع تويتر و ذلك في عدد خمس تغريدات، تضمنت الإهانه و السخريه والنيل من الشرف و الكرامة، و التعرض له و لأسرته بالإساءة و التجريح والطعن في السمعه والشرف.

وحددت النيابه جلسة الثلاثاء القادم الساعة العاشرة و النصف صباحًا موعدًا لمباشرة التحقيق و سماع أقوال عامر حسين في الواقعة.

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