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صور| اجتماع مثمر لـ«الجبلاية» مع رؤساء أندية القسم الثاني

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عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اجتماعًا ظهر اليوم السبت، مع رؤساء أندية القسم الثاني بمقر الاتحاد بالجزيرة، وذلك بمناسبة قرب بداية الموسم المقبل 2017 - 2018.

وحضر الاجتماع الكابتن مجدي عبد الغني، والمهندس أحمد مجاهد، والكابتن عصام عبد الفتاح، والكابتن خالد لطيف، والكابتن حازم إمام، ومحمد أبوالوفا، أعضاء مجلس الإدارة، وثروت سويلم المدير التنفيذي.

وجاء الاجتماع حرصًا من اتحاد الكرة على وضع كافة العوامل التي تضمن إخراج موسم ناجح بما يخدم مصالح الأندية المشاركة في مسابقة الدوري ومصالح المنتخبات الوطنية، كما يأتي الاجتماع من منطلق التعاون مع الأندية، وهو المبدأ الذي يحرص اتحاد كرة القدم على الأخذ به واستمراره دائما.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى آراء الجميع بخصوص شكل المسابقة وحقوق البث التليفزيوني والتي سيقررها مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

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