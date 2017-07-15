أشهرها اعتذار زوجها وتهديدها بالقتل.. 5 مواقف بارزة لـ«ألفت عمر»

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شغَلت الفنانة "ألفت عمر" مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بأحداث جلسة تصوير لها، حيث ظهرت بتغير كبير في الشكل، ولم يستطع كثير من جمهورها التعرف عليها، ووسط كل الجدل المثار حولها، يستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المواقف البارزة للفنانة الشهيرة "ألفت عمر".

1- تهديد بالقتل

اشتهرت الفنانة ألفت عمر بتجسيدها دور "عاتكة"، زوجة الفاروق عمر بن الخطاب في مسلسل "عمر"، وصرّحت بأنه نقطة تحول في حياتها رغم أن مشاهدها به ليست بالكثيرة، ورغم توقعها إثارة المسلسل الجدل؛ فإنها لم تكن تتوقع أن الأمر سيصل إلى حد التهديد بالقتل، وهو ما صرّحت به في لقاء سابق ببرنامج "العاشرة مساء" مع الإعلامي وائل الإبراشي، موضحة أن تجسيدها أحد الأدوار الأساسية بالمسلسل كان سببًا في تلقيها رسائل تهديد بقتلها وإهدار دمها من جماعات متطرفة.

2- عمليات التجميل

في نهاية عام 2016، انتشرت صور لجلسة تصوير خضعت لها الفنانة ألفت عمر بعدسة المصور محمود عاشور، وبدت الفكرة مبتكرة حيث ظهر بجوارها كثير من الكتب، ولكن أثار البعض شكوكًا حول خضوع الفنانة الشهيرة لعمليات تجميلية، خاصة بعد أن غيّر خبير التجميل "أمين" ملامحها فوجد كثيرون صعوبة في التعرف عليها بعد انتشار الصور.

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3- السرقة

تعرضت ألفت عمر في يناير من العام الماضي لسرقة حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" وبريدها الإلكتروني، حيث أعلنت على صفحتها الرسمية": "أعلن للجميع أن حسابي الشخصي على فيسبوك تمت سرقته بفعل فاعل، هذا إلى جانب إيميلاتي الخاصة على شبكة جوجل، وحساب على "إنستجرام"، وقد حررت محضرًا رسميا بذلك، وهذا لمن يهمه الأمر، وأُخلي مسئوليتي عن أي أفعال تحدث من خلال هذه الحسابات.

ولم يكن المثير للجدل وقتها تعرضها لسرقة حسابها وحسب؛ وإنما لاتهام البعض زوجها خبير التجميل أحمد لطفي بارتكاب تلك الجريمة، حيث كانت بينهما عدة مشاكل، ولكنها صرّحت حول ذلك بقولها: "اللي بينا قضية خلع ولا أعتقد أنه بسبب هذه القضية يفكر في أذيتي في عملي، خصوصاً إن بيننا طفل".

4- اعتذار زوجها

الفنانة ألفت عمر متزوجة من خبير التجميل أحمد لطفي، الذي لفت انتباه الجميع وحاز على احترام الكثيرين في مارس من العام الماضي، عندما فاجأ زوجته بالاعتذار لها علنًا بطريقة غير متوقعة ومبتكرة، حيث نشر اعتذاره على إحدى الشاشات الإعلانية الكبيرة بشارع جامعة الدول العربية، وكتب عليها: "أحمد لطفي.. اعتذر لزوجتي الحبيبة ألفت عمر.. بحبك"، ما جعل قصتهما تنتشر سريعًا بين الوسط الفني ومعجبيهما.

5- الإخوان المسلمين

كانت الفنانة ألفت عمر واحدة من الفنانين الذين نادوا بحرية الإبداع بشكل مطلق في فترة الرئيس المعزول محمد مرسي واعتلاء جماعة الإخوان المسلمين السلطة، ولكنها أثارت الجدل بإعلانها الترحيب بالعمل مع الإخوان المسلمين، كما رحبت بمساعي بعضهم للدخول المجال الفني، خاصة أنها إحدى الفنانات الملتزمات اللاتي رفضن تقديم مشاهد ابتذال أو إثارة.