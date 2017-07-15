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رسميًا.. مانشستر سيتي يحسم رابع صفقاته في «الميركاتو»

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رسميًا.. مانشستر سيتي يحسم رابع صفقاته في «الميركاتو» رسميًا.. مانشستر سيتي يحسم رابع صفقاته في «الميركاتو»

التحرير

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، عن تعاقده مع لاعب الوسط الشاب دوجلاس لويز، من نادي فاسكو دي جاما البرازيلي.

وأكد السيتي عبر موقعه الرسمي، أن البرازيلي صاحب الـ(19 عامًا)، خضع للكشف الطبي اليوم، وأنهى جميع تفاصيل انتقاله.

ومن جانبه قال تكسيكي بيجرشتاين، المدير الرياضي للسيتي عن الصفقة: «نحن سعداء جدًا بتواجد دوجلاس معنا، لأنه لاعب رائع ويمتلك مستقبل مبهر أمامه ونتطلع لتطوير موهبته».

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وأشار موقع النادي الإنجليزي، إلى أنه سيتحدد في الأيام القليلة مصير دوجلاس، سواء بالانضمام للفريق الأول أو الذهاب للإعارة للتطور على حسب رؤية المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وكان مانشستر سيتي قد نجح في ضم 3 لاعبين، الصفقة الأولى ضم البرتغالي برناردو سيلفا، صانع ألعاب موناكو الفرنسي، مقابل 40 مليون إسترليني، والثانية ضم البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس بنفيكا البرتغالي، بـ 35 مليون إسترليني، براتب سنوي يصل إلى 5 ملايين إسترليني لمدة 5 مواسم.

وكانت الصفقة الثالثة ضم بيب جوارديولا، للدولي الإنجليزي كايل والكر، صاحب الـ27 عامًا، الظهير الأيمن لتوتنهام هوتسبير، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لـ5 سنوات.

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