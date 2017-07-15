الثلاثاء.. انطلاق بطولة الملاكمة الدولية بالقاهرة الجديدة

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تنطلق بطولة الملاكمة الدولية، الثلاثاء المقبل، بنادي «قطامية هيلز» بالقاهرة الجديدة، وتشمل مشاركات من الاتحاد العالمي للملاكمة والاتحاد المصري للملاكمة.

وتبدأ في السابعة صباحًا، أولى الجولات بين "كينج شيتا" أندريا فالافانيس في مواجهة "بونجو بوي" عوميري رمضان، في 12 جولة تتبع للاتحاد العالمي للملاكمة، وتستكمل بقتال "الحجر" أيمن عاشور في مواجهة "وليد توفيق"، في 12 جولة تتبع للاتحاد العالمي للملاكمة.

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كما تشمل المشاركات "القلب الشجاع" عبدالمنعم في مواجهة "إبراهيم قنديل"، في 10 جولات تتبع للاتحاد المصري للملاكمة، و"لظل" يوسف شادي في مواجهة "اسلام طنطاوي"، في 10 جولات تتبع للاتحاد المصري للملاكمة، و"محمد بدير" في مواجهة "خالد مصطفى"، في 10 جولات، و"يحى زكريا" في مواجهة "عمرو السواحلي"، في 4 مواجهات.