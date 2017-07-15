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برلماني يطالب بدعم الجهاز الأمني ماديا ولوجستيا

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برلماني يطالب بدعم الجهاز الأمني ماديا ولوجستيا برلماني يطالب بدعم الجهاز الأمني ماديا ولوجستيا

التحرير

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طالب النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بدعم الأجهزة الأمنية بالإمكانات المادية واللوجستية، مشيرا إلى أن هذا الدعم ضرورة حتمية لمجابهة مثل هذا النوع من الجرائم الإرهابية الخسيسة.

وأشار الغول لـ"التحرير" إلى أن مثل هذه الحوادث لا يمنعها إلا المعلومات الاستباقية، مضيفا أن الحوادث الأخيرة التي شهدتها البلاد ليست مصادفة وإنما صادفها تخطيط مخابراتي على أعلى مستوى من دول معادية.

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وأوضح وكيل لجنة حقوق الانسان، أن دعم الجهاز الأمني ماديا ولوجستيا له بعد استراتيجي شديد الأهمية والخطورة، ليس أمنيا فقط، ولكن اقتصاديا واستثماريا وسياحيا.

وناشد الغول، وزارة الداخلية بزيادة جرعة التدريب أو تغيير خطة التدريب، والتوعية لأبناء وزارة الداخلية؛ لأنهم كالمقاتل علي جبهة القتال، مشددا على ضرورة اليقظة التامة على مدار الخدمة.

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التحرير

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