كدواني: قطر أمرت الكيانات الإرهابية التي تمولها في مصر بتصعيد الهجمات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب، يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حادث البدرشين الإرهابي الذي استهداف رجال الشرطة أمس، وأسفر عن وفاة 5 أشخاص، يعد ضمن سلسلة الأحداث الإرهابية من قبل الخلايا النائمة من الإرهابين المتواجدين داخل الدولة.

وأوضح، اليوم، السبت، أن تلك الأحداث لن تؤثر على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للقضاء تماما على الإرهاب.

وأضاف أن دولة قطر أعطت الأوامر للكيانات الإرهابية التي تمولها في مصر بتصعيد الهجمات الإرهابية في الوقت الراهن ضد الدولة، للضغط على مصر والدول المقاطعة لقطر بفك الحصارعليها.

وطالب بإجراءات لتأمين كمائن الشرطة بشكل سري من قبل أشخاص ترتدي زي مدني وتكون مسلحة على أكمل وجه، لحماية الكمائن والتصدي لأي عمل إرهابي ضدها، مشيرا إلى أنه لايمكن أن يتم إلغاء الكمائن من الشوارع، لأنها أحد الإجراءات الاحترازية لضبط الأمن في المواقع التي يحدث بها خلل، والإرهاب يريد تفكيك ذلك الإجراء الأمني المتبع.

شاهد أيضا

وأشار إلى أنه تقدم منذ شهر لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بسرعة إصدار تشريع ينظم إنشاء وصلاحيات واختصاصات للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني.

وأوضح النائب، أن الأعمال الإرهابية تحدث في كل دول العالم، مؤكدا أن وزارة الداخلية تقوم بجهد ممتاز في مكافحة الإرهاب، وفي عهد الوزير الحالي، ويوميًا يتم اكتشاف خلايا إرهابية، وهناك تضحيات من رجال الأمن، ولا يمكن أن نشير بأصابع الاتهام لتقصير الداخلية في مواجهة الإرهاب ولا بد من دعمها لرفع معنوياتها.

وشدد على ضرورة وجود تعاون من المواطنين مع وزارة الداخلية لمواجهة الإرهاب، لأن «هناك مؤامرة كبرى لهدم الأمن القومي المصري، وتدمير قدرات القوات العسكرية التي تمثل عمود الخيمة التي تحتمي فيها مصر».