صور| أكوام قمامة بالقطارات.. والركاب: «لو بتاع بهايم كان هايبقى أنضف من كده»

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ركاب الحوامدية يرفضون دفع التذاكر.. والكومسري: «هاجيبلكم أمين شرطة»

رئيس الشركة: «باتابع بنفسي.. وعمال النظافة يستاهلوا المكافأة»

مشاهد إهمال فجة تراها من الوهلة الأولى بقطارات خطوط الصعيد، لا سيما القطارات العادية أو المكيفة، منها ما تحول لمرتع للباعة، وأخرى إلى منازل متحركة للمتسولين، ويبقى أيضا النزيف فوق القضبان مستمرا بسبب حوادث القطارات، وبحسب التقارير الرسمية فإن هذه الحوادث بلغت ذروتها العام الماضى، مسجلة 722 حادث قطار.

واقعة إهمال جديدة داخل أحد القطارات رصدتها «التحرير»، إذ شهد رصيف محطتي الحوامدية والبدرشين بجنوب محافظة الجيزة تجمهر عدد من الركاب وامتناعهم عن الركوب، اعتراضا على وجود أكوام من القمامة داخل عربات القطار الخدمي الذي يحمل رقم 1102 التبين.

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثالثة والنصف عصرا، حين توقف القطار رقم 1102 أمام رصيف محطة البدرشين، بينما كان يقف عشرات الركاب على الرصيف بانتظار القطار المقبل، وبمجرد وصوله فوجئ الركاب بأكوام القمامة تملأ أرجاء وعربات القطار.

الأمر لم يقتصر فقط على أكوام القمامة المتناثرة بكل عربات القطار، لكن امتد إلى الرائحة الكريهة التي تفوح من مراحيض القطار أيضا، وهو ما دفع عددا من الركاب للنزول في المحطة التالية لمحطة البدرشين، وهي الحوامدية.

أحد الركاب ويدعى محمد أبو الفضل، 34 عاما، فني صيانة خطوط غاز بإحدى الشركات الخاصة، أكد أن معظم قطارات الصعيد لا تخلو من أكوام القمامة المتناثرة على الأرضيات، مشيرا إلى أنه اعتاد استقلال القطار أثناء ذهابه وإيابه من عمله، معلقا "هانشتكي لمين.. المفروض نمتنع عن دفع قيمة التذكرة كنوع من الاعتراض.. لكن لو عملنا كده الكومسري مش هايسيبنا في حالنا».

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ويلتقط أحمد فريد، موظف بشركة استيراد وتصدير، أطراف الحديث معلقا "زبالة وريحة وحشة وناس مسئولين ماعندهمش ضمير.. دا لو قطار بهايم مش هايكون الإهمال فيه بالشكل ده" وتابع: "الروائح الكريهة المنبعثة من مراحيض القطار أكبر دليل على تهاون وفساد المسئولين عن السكة الحديد في متابعة مدى صلاحية القطارات لنقل الركاب، ومعايير الأمان والنظافة».

وأضاف فريد أن معظم قطارات وجه قبلي وبحري، من الدرجات العادية تحولت إلى مساكن متنقلة للمتسولين، وأسواق مفتوحة للباعة الجائلين.

ورصدت عدسة "التحرير" أكوام القمامة المتناثرة بعربة القطار وفوق المقاعد، بينما كان كومسري القطار يمر لتحصيل قيمة التذاكر، في الوقت الذي حاول فيه بعض الركاب الامتناع عن دفع قيمة التذكرة، غير أن الكومسري أصر على تحصيلها، وهددهم باستدعاء الشرطة وتحرير محاضر بالامتناع عن سداد رسوم الخدمة.

الغريب أن اللواء رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، صرح منذ أيام بأن مستوى نظافة القطارات والمحطات فى تحسن مستمر، وأن العاملين بالشركة يبذلون مجهودا يستحقون عليه المكافأة.

وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد، في تصريحات صحفية، أنه يتولى باهتمام متابعة نظافة القطارات والمحطات، ويقوم بجولات ميدانية على مستوى المحافظات.

وتمادى رئيس الشركة في تصريحاته، ليؤكد أنه يصرف حوافز ومكافآت فورية للعمال المتميزين تشجيعا لهم، كما يتخذ قرارات فورية ضد العمال غير الملتزمين، حرصا على مستوى نظافة القطارات والمحطات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة لركاب قطارات السكة الحديد.