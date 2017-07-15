روسيا تؤكد على زيادة التعاون مع إيران لمكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه

طهران- (د ب أ):

أكدالممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون سورية،الكسندر لافرينتيف ،على ضرورة زيادة التعاون المؤثر بين بلاده وإيران لمكافحة الإرهاب حتى اجتثاثه من المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء لافرينتيف مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في طهران اليوم السبت، والذي تضمن الاتفاق الروسي الأمريكي الأردني لخفض التوتر جنوبي سورية إضافة إلى آخر التطورات في سورية وسبل حل الأزمة في هذا البلد ،بحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

واكد شمخاني، "أي اتفاق يجب ألا يكون سببا في تقسيم سورية". لافتا إلى الدور الكبير، الّذي يلعبه "اللوبي الصهيوني" لإضعاف الحكومة السورية وسعيه لتوجيه الضربات الى محور المقاومة.

وأضاف: "الكيان الصهيوني يسعى الى تعميق علاقاته بالمجموعات الإرهابية للاستفادة منها لحماية حدوده واستمراره وإمعانه في ظلم الشعب الفلسطيني".

وحذر شمخاني من استغلال المجموعات الإرهابية لفرص المفاوضات السياسية لإعادة تنظيم صفوفهم.

كان لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسي قد وصل في وقت سابق اليوم السبت إلى العاصمة الإيرانية.

تأتي زيارة المسؤول الروسي بعدانتهاءالجولة السابعة من محادثات جنيف بين الحكومة السورية والمعارضة وعقب الهدنة في جنوب غربي سورية التي تم التوصل اليها بين روسيا والأردن والولايات المتحدة.