جابر نصار: مجتمعنا في حاجة إلى استرجاع القيم التي كتبها عبد التواب يوسف

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن الأديب عبد التواب يوسف نقش في عقول الأطفال مكارم الأخلاق والصفات الحميدة، مشبهًا كتبه بالدرر المنثورة في فضاء الأدب العربي.

وأضاف نصار، خلال كلمته باحتفالي تكريم الكاتب الراحب عبد التواب يوسف عميد أدب الطفل، المنعقدة بجامعة القاهرة، اليوم السبت، أن عقلية يوسف فريدة، نشرت الحب والسلام في قلوب البشر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على حاجتنا إلى استرجاع القيم التي كتبها عبد التواب يوسف، لتنتشل المجتمع المصري من الضياع الذي يمر به حاليًا، مشيرًأ إلى أن الإنسان ما هو إلا طفل كبير يحتاج من يدعمه.

وأوضح: "نحن في حاجة الى استرجاع القيم التى كتبها الأديب عبدالتواب يوسف فى كتبه وإدماجها فى حياتنا، وذلك لأنها تدعو للحب ولا تفرق بين الأديان، ولا توجهم الى العنف أو التعصب".

وتأتي احتفالية تكريم الأديب الراحل عبد التواب يوسف، بمناسبة صدور الكتاب التذكاري عن سيرته ضمن أعمال سلسلة الرواد التي يصدرها مركز اللغات والترجمة لتكريم الرواد والباحثين فى مختلف مجالات العلم والمعرفة.

وشارك فى الحفل الكاتب الصحفى حلمي النمنم، وزير الثقافة، الدكتورة أمانى عبدالمجيد، مدير مركز اللغات والترجمة جامعة القاهرة، وعدد من الأدباء ورجال الثقافة والإعلام، وأساتذة كلية الآداب، وأسرة الكاتب الراحل.

جدير بالذكر أن الأديب الراحل عبد التواب يوسف هو صاحب فكرة إصدار أول مجلة إسلامية للأطفال تحت اسم الفردوس عام 1977، وأقام أول مؤتمر لثقاقة الطفل عام 1970، كما أنشأ جمعية ثقافة الأطفال وأول من قدم عملًا اذاعيا لهم، وله 595 كتابًا للأطفال تم طباعتها في مصر، و125 كتابًا تم طباعتها في البلدان العربية، بالإضافة إلى 40 كتابًا للكبار وكتابين عن حياة محمد في 20 قصة وطبع منه 7 مليون نسخة، ومن أبرز مؤلفاته حكايات شهرزاد، وحوار أم شجار، والقط المثقف، وسلامة الشجعان، وحكايات غير شعبية جدًا.​