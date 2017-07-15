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الرئيس اللبناني يدين "اعتداءات إسرائيل على حرمة المسجد الأقصى"

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مصراوي Masrawy

الرئيس اللبناني يدين "اعتداءات إسرائيل على حرمة المسجد الأقصى"

04:57 م السبت 15 يوليو 2017

بيروت - (د ب أ):
بعث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم السبت، برقية الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مستنكرا ومدينا "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حرمة المسجد الاقصى وإغلاق أبواب المسجد أمام المصلين".

وقال عون في برقيته، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن "الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على حرمة المسجد الاقصى مدانة ومستنكرة وتندرج في إطار مخطط إسرائيلي لاستهداف المقدسات بعد اغتصاب الأرض، في محاولة منها لاستكمال تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في القدس، مستغلة الوضع الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الاوسط حاليا".

ودعا الرئيس اللبناني إلى تحرك عربي جامع واتصالات سياسية ودبلوماسية واسعة من أجل إلزام إسرائيل عدم إغلاق المسجد امام المصلين، واحترام القوانين والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الانسان.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت أمس الجمعة المسجد الأقصى والمنطقة المحيطة به بعد حادث إطلاق النار بالقرب منه ما أدى الى مقتل اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية وإصابة ثالث.

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