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مسؤول عراقي: اعتقال 20 "داعشية" أجنبية بينهن 5 ألمانيات في الموصل

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مصراوي Masrawy

مسؤول عراقي: اعتقال 20 "داعشية" أجنبية بينهن 5 ألمانيات في الموصل

04:56 م السبت 15 يوليو 2017

العراق - (د ب أ):
أعلن مسؤول في جهاز مكافحة الارهاب العراقي اليوم السبت اعتقال 20 امرأة اجنبية بينهن خمس ألمانيات ينتمين لتنظيم داعش في أحد الأنفاق التابعة للتنظيم وبحوزتهن أحزمة ناسفة في منطقة الموصل القديمة.

وقال الرائد حيدر الأعرجي إن قوات جهاز مكافحة الارهاب تمكنت أول أمس من اعتقال الداعشيات خلال عملية تمشيط واستهداف أهداف تنظيم داعش بعد انتشار القوات للبحث عن فلول التنظيم واحباط تفجير بعض المواقع المفخخة بالموصل القديمة.

وأضاف الأعرجي أن قوات الجهاز عثرت على نفق سري داخل منطقة القليعات في الموصل القديمة يضم 20 امرأة داعشية وبحوزتهن أسلحة وأحزمة ناسفة عددها خمسة ليتم تفجيرها على القوات المحررة في حالة القبض عليهن.

وتابع أن "القوات ألقت القبض عليهن من نفق آخر يتصل بنفق الداعشيات بعد أن تم العثور عليه دون أن يشعرن بهم حيث كانوا يرتدون زي عناصر داعش المعروف بالزي القندهاري وتم فتح أحد أبواب النفق وتسلل قوات جهاز المكافحة دون ان يتضح للداعشيات بانهم من قوات جهاز المكافحة وتم ربطهن بالحال وسحب الاحزمة الناسفة منهن والتعرف على هوياتهن".

وأشار الأعرجي إلى أن "من بين الداعشيات خمس ألمانيات وثلاث روسيات وثلاث تركيات وشيشانية واحدة وداعشياتان كنديتان وست عربيات ثلاث من كل من ليبيا وسورية".

وبين أنه بعد التحقق تبين أنهن يتواجدن بالموصل منذ أكثر من عام وشاركن بعمليات عدة في معارك جنوب الموصل وأنهن تعهدن بتفجير أنفسهن على القوات المحررة لينلن الشهادة لكنهن لم يتلقين الأوامر بسبب سرعة اقتحام مناطقهن من قبل جهاز المكافحة.

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