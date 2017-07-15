مقاتلات إيطالية تشارك في تأمين المجال الجوي لبلغاريا لحماية حدود الناتو الشرقية

صوفيا - (د ب أ):

بدأت مقاتلات إيطالية طراز يوروفايتر تايفون، اليوم السبت، مهمتها للمشاركة في تعزيز تأمين المجال الجوي لبلغاريا، وذلك في إطار تحسين تأمين الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

يشار إلى أن الناتو يقوم بمهمة لمراقبة وحماية المجال الجوي لدوله الأعضاء الواقعة شرقي أوروبا، وتعرف هذه المهمة بالشرطة الجوية.

وأعلن الراديو الرسمي في صوفيا أن المقاتلات الإيطالية ستتعاون مع المقاتلات البلغارية من طراز ميج 29 روسية الصنع، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمراقبة المجال الجوي البلغاري.

تجدر الإشارة إلى أن بلغاريا التي كانت عضوا في حلف وارسو إبان حقبة الحرب الباردة، التحقت بعضوية الناتو منذ 2004، و لا تزال تمتلك بلغاريا تقنيات عسكرية روسية الصنع، مثل طائرات الميج 29.

وثمة خلاف في صوفيا في الوقت الراهن بين الأحزاب، حول ما إذا كان يتعين تزويد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي بمقاتلات سويدية جديدة طراز جريبن أو طائرات أمريكية طراز إف 16.