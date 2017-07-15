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محمد إيهاب يتوج بثلاث ذهبيات فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

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محمد إيهاب يتوج بثلاث ذهبيات فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال محمد إيهاب يتوج بثلاث ذهبيات فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

التحرير

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توج البطل الأوليمبى محمد إيهاب صاحب برونزية أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، بثلاث ميداليات ذهبية فى البطولة الأفريقية للكبار لرفع الأثقال المقامة فى موريشيوس حاليا، بعد احتلال المركز الأول فى منافسات وزن 85 كجم.

وحصد إيهاب ذهبيات كل من الخطف والكلين والمجموع الذى بلغ 348 كجم، بواقع 158 فى الخطف، و190 فى الكلين والنتر، وذلك بعد تفوقه على رباع منتخب تونس وجيه تيليلي، الذي احتل المركز الثاني محققا مجموع 313 كجم، ورباع الجزائر عمرو مسعودي، الذي جاء في المركز الثالث محققا 310 كجم.

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يشار إلى أن بعثة رفع الأثقال المصرية في البطولة الأفريقية مكونة من 5 رباعين بواقع 3 رجال وسيدتين وهم: محمد إيهاب (85 كجم)، ورجب عبدالحي (94 كجم)، وأحمد عبد العزيز (+105 كجم)، ودينا بركات (90 كجم)، وشيماء خلف (90 كجم)، ويقود الفريق محمد موسى الديب المدير الفني، ومحمد عيسى المدرب، ويرأس البعثة محمود محجوب، رئيس الإتحاد المصري ورئيس اللجنة الفنية بالإتحاد الأفريقي.

الجدير بالذكر أن محمد إيهاب خاض هذه البطولة في ميزان 85 كجم، وليس وزنه 77 كجم الذي سيخوض به منافسات بطولة العالم القادمة.

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التحرير

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