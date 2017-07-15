البدري: لا داعي للقلق من رحيل حجازي.. وهذه هي البدائل

التحرير

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أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن رحيل أحمد حجازي للاحتراف بصفوف فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لن يؤثر على الفريق أو يخلق فراغًا كما يظن البعض.

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "لعبنا كثيرا دون حجازي، وحققنا الفوز وهو غير موجود، أثق تمامًا في قدرات وإمكانيات الثلاثي سعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب، ولديهم من الكفاءة والخبرات يجعلهم الأفضل على الإطلاق في مصر".

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واستبعد البدري فكرة التعاقد مع لاعب جديد في قلب الدفاع: "أيضا بعد ضم أيمن أشرف من صفوف سموحة، يمكن الاعتماد عليه في قلب الدفاع، وبالتالي لن نعاني أبدًا.. نحن فريق كبير نمتلك دائما الحلول".

الجدير بالذكر أن أحمد حجازي صاحب الـ26 عامًا، انتقل إلى صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لمدة عام على سبيل الإعارة، مقابل مليون يورو. (طالع التفاصيل)