أخبار عاجلة

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني " -
الشرطة تشرف على تنفيذ 26 قرار إزالة بـ 5 محافظات -
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا برشلونة -
ملك إسبانيا: مرتكبو حادث الدهس قتلة ولن يرهبونا -
حادث الدهس في برشلونة يسفر عن مقتل 12 وجرح 80 آخرين -
أهلي جدة يكتسح الفتح برباعية نظيفة بمشاركة «عبد الشافي» -
خروج «مبابي» من قائمة موناكو يُقربه من الرحيل -
بعد الفوز بالسوبر.. زيدان ثالث أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب مع «الميرينجي» -
تورط 4 أشخاص في مقتل تاجر سيارات بدمياط -
إصابة ضابط برصاص قناصة بالعريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

البدري: لا داعي للقلق من رحيل حجازي.. وهذه هي البدائل

Google+ Print
البدري: لا داعي للقلق من رحيل حجازي.. وهذه هي البدائل البدري: لا داعي للقلق من رحيل حجازي.. وهذه هي البدائل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن رحيل أحمد حجازي للاحتراف بصفوف فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لن يؤثر على الفريق أو يخلق فراغًا كما يظن البعض.

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: "لعبنا كثيرا دون حجازي، وحققنا الفوز وهو غير موجود، أثق تمامًا في قدرات وإمكانيات الثلاثي سعد سمير ورامي ربيعة ومحمد نجيب، ولديهم من الكفاءة والخبرات يجعلهم الأفضل على الإطلاق في ".

شاهد أيضا

واستبعد البدري فكرة التعاقد مع لاعب جديد في قلب الدفاع: "أيضا بعد ضم أيمن أشرف من صفوف سموحة، يمكن الاعتماد عليه في قلب الدفاع، وبالتالي لن نعاني أبدًا.. نحن فريق كبير نمتلك دائما الحلول". 

الجدير بالذكر أن أحمد حجازي صاحب الـ26 عامًا، انتقل إلى صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لمدة عام على سبيل الإعارة، مقابل مليون يورو. (طالع التفاصيل)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني "

مساء dmc - مقدمة أسامة كمال .. مصر تاريخ الإنسانية كله .. " اليوم العالمي للعمل الإنساني "

"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر

"التجمع" ناعيًا رفعت السعيد: فقدنا أحد أهم قادة الحركة الوطنية في مصر

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

الخارجية: لا معلومات عن وجود مصريين ضمن ضحايا حادث برشلونة

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار