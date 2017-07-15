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فوائد قشر التين الشوكي للشعر.. منها "يحل مشكلة التساقط ويحميه من الشمس"

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مصراوي Masrawy

فوائد قشر التين الشوكي للشعر.. منها "يحل مشكلة التساقط ويحميه من الشمس"

04:28 م السبت 15 يوليو 2017

فوائد قشر التين الشوكي للشعر.. منها "يحل مشكلة ال


كتب - هشام عواض:

تساقط الشعر مشكلة تعاني منها الكثير من النساء، ويبحثن عن حلول لها، وهناك حل طبيعي له، ويقضي على مشكلة التساقط بل ويغذي الشعر، وهو قشر التين الشوكي.

يمكنك استخدام قشر التين الشوكي في الحفاظ على جمال شعرك، وذلك بتظيفه من الشوك بعناية حتى لا تؤذين نفسك بوضعه في الماء وتقليبه جيدًا حتى يسقط منه الشوك، ثم تقطيع القشر قطع صغيرة ثم ضربها في الخلاط حتى يصير سائلًا، بحسب موقع "stylecraze".

ويحتوي هذا السائل على عدة عناصر وفيتامينات مفيدة للشعر منها فيتامين E الذي يغذي جذور الشعر، وأيضاً يساعد على استعادة صحة الشعر الجاف والتالف.

وذلك عن طريق تدليل فروة الرأس بالسائل مرتين أسبوعيًا، وسوف يجعل شعرك صحي وحريري، كما أنه مفيد لحماية الشعر من الشمس الحارقة في الصيف ويجدد الشعر التالف بسبب تأثير الحرارة.

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