«العفو الرئاسي» في طريقها لإعداد قائمة رابعة

التحرير

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"مستمرون في عملنا ولم نتوقف"، هكذا قال محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رداً على تساؤل "التحرير" حول حقيقة ما يُثار بشأن توقف اللجنة عن عملها، موضحاً أن اللجنة انتهت من إعداد 3 قوائم حتى الآن كان آخرها القائمة التي أعلنت عنها مؤسسة الرئاسة في عيد الفطر الماضي، والتى شملت نحو502 اسماً من بينها 368 اسماً أعدتها لجنة العفو والباقي يتمثل فى قرارات إفراج صحي وعفو عن مسجونين بعد انقضاء فترة من مدة الحبس الرسمية.

وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات لـ"التحرير"، أن اللجنة حالياً في طريقها لإعداد قائمة العفو الرابعة، مشيراً إلى أن اللجنة لاتزال تتلقى شكاوى من عده جهات وأشخاص بشأن بعض المسجونين حالياً على ذمة قضايا مختلفة.

وقال عضو لجنة العفو، إن اسم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لم يكن مدرجاً ضمن أسماء قائمة العفو الثالثة وليس للجنة علاقة به، موضحاً أن طلعت مصطفى خرج بإفراج صحي بعد انقضاء ثلاثة أرباع فترة العقوبة المقررة عليه.

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وكان أسامة الغزالى حرب أكد فى تصريحات سابقة لـ"التحرير"، أن هناك عدة معايير وضعتها اللجنة بشأن الحالات المستحقة للعفو، أبرزها أن كل من سجن فى جريمة رأى أو صحافة لابد أن يخرج على الفور، وكذلك من يصل عمره لـ18 عاما، فيما أقل يجب أن يخرج من السجن على الفور، كما أن اللجنة وضعت الفتيات على قائمة أولويات من يستحق العفو، إلى جانب كبار السن فوق الـ70 عاما يجب أن يتم الإفراج عنهم على الفور، مشيراً إلى أنه لايوجد مجاملات من أى نوع لأى شخص لوضعه فى قوائم العفو.

تجدر الإشارة، إلى أن العديد من الأقاويل تداولت خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن توقف اللجنة عن عملها، بسبب المشاكل الداخلية بين أعضائها وتدخل بعض الجهات فى حذف بعض الأسماء عكس رغبة اللجنة.