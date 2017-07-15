مستقبل السياحة الألمانية في مصر بعد مقتل سائحتين بالغردقة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بات الوضع فيما يخص قطاع السياحة يسير من سيء لأسوأ، حيث يكابد القطاع الهام من أجل أن يقترب من أرقامه التي كان يسجلها من حيث عدد السياح القاصدين مصر من كل أنحاء العالم، والتي قدرت في عام 2010 وقبل اندلاع ثورة 25 من يناير بـ 14.5 مليون زائر وبعائدات قدرت بـ 12.5 مليار دولار كـأعلى إيراد سياحي حققته مصر في تاريخها.

فيما سجل عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2016، وفقًا لما أعلنه وزير السياحة يحيى راشد، 5,3 مليون سائح، بنسبة انخفاض قدرها 40% مقارنة بالعام قبل الماضي 2015، حيث زار مصر 9.3 مليون سائح، مرجعًا ذلك الانخفاض إلى الانحسار السياحي الذي شهده المقصد المصري على مدار عام 2016، عقب سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية أكتوبر 2015.

وجاءت حادثة مقتل سائحتين ألمانيتين، أمس الجمعة، بالغردقة بقرية ذهبية، لتزيد الأوضاع سوءًا لقطاع السياحة، بعد أن أقدم شاب يبغ من العمر 28 عامًا على مقتل السائحتنن، وإصابة 4 آخرين، بدروها أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدي على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض "سكين تم ضبطه"، أثناء تواجدهم على شاطئ أحد الفنادق بمدينة الغردقة، بعد ظهر أمس الجمعة، مما أسفر عن إصابة عدد (6) سائحات من جنسيات مختلفة، وتم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج.

ينتمي لداعش

قال مدير أمن محافظة البحر الأحمر، اللواء محمد الحمزاوي لـ"رويترز"، إن السائحتين اللتين قتلتا في هجوم بسكين، الجمعة، على شاطئ في مدينة الغردقة ألمانيتان، بينما تشيربعض التصريحات إلى أن التهم "إرهابي"، حيث صرح سعود عبدالعزيز مدير العلاقات العامة بفندق البلاسيو، بأن المتهم بقتل سائحتين وطعن 4 سائحات يحملن جنسيات مختلفة بالغردقة، أكد خلال التحقيقات الأولية معه أنه ينتمي لتنظيم داعش.

وفي السياق ذاته، قال مصدر بوزارة السياحة، إن الوزارة لن تصدر أي بيانات تخص الحادث، وذلك بناءً على توجيهات من مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء سيكون هو المخول له إصدار أي بيانات تفيد الحادثة، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر.

السياحة ممنوعة من الكلام

أكد المصدر لـ"التحرير"، أن وزير السياحة يحيى راشد لن يدلي بأي تصريحات التزمًا يقرار مجلس الوزراء، ونوه المصدر إلى أن استهداف سائحتين ألمانيتين وقتلهم يعطي إشارة إلى استهداف السياحة الألمانية، والتي تشهد كثافة من حيث عدد السياح لمصر بصفة عامة والغردقة بصفة خاصة، رافضًا الإفصاح عن أرقام السياحة الألمانية لمصر.

بدوره، قال إيهاب شكري، رئيس مجلس إدرة إحدى الشركات السياحية بالغردقة، ونائب رئيس لجنة تيسير السياحة بغرفة شركات السياحة بالبحر الاحمر، إن المردود الفعلي لحادث مقتل سائحتي ألمانيتين وإصابة 4 آخرين لن يظهر قبل 4 أو أيام من الآن، وسيكون أكبر تأثير من خلال صدور قرارات من الحكومة الألمانية بالتحذير من السفر إلى مصر والغردقة أم لا.

زيادة عدد السياح الألمان بنسبة 100%

أضاف شكري لـ"التحرير"، أن الغردقة حاليًا تشهد إقبالًا كبيرًا من السياح الألمان، لافتًا إلى مصر تستهدف زيادة في عدد السياح الألمان بنسبة 100% خلال العام الجاري 2017 ، ليصل العدد إلى 1.3 مليون سائح بعد أن كان العدد خلال العام الماضي بـ 650 ألف سائح، منوهًا بأن الإقبال يشهد تصاعد شهريًا لزيارات السياح الألمان.

شاهد أيضا

ضربة مقصودة

قال شكري إن" الضربة مقصودة"، كاشفًا أن نسبة السياح بالغردقة حاليًا تقدر بـ 80% من الألمان، بينما فيما يخص نسبة الإشالات بكامل حاليًا الغردقة تتراوح ما بين 65 إلى 75%.

وحول تأثير الحادث على حركة السياحة بالغردقة، أكد أن الحادث بالقطع سيؤثر، لكون شخص خرج على الشاطئ وقتل السياح، فهذا آمر غير مألوف حتى لو كان القاتل شخص "مختل عقليًا"، موصحًا أن قرية ذهبية مسرح الحادث، غادرها جميع النزلاء.

السوق الألمانية رقم واحد

واعترفت رابطة منظمي الرحلات السياحية الروسية، "آتور" بأن السوق الألمانية أصبحت رقم واحد فى عدد السياح الوافدين إلى مصر وفقا لنتائج عام 2017، بتخطى السياح حاجز المليون سائح.

ووفقا للرابطة الروسية التى نقلت عنها وكالة "انترفاكس" الروسية أنه فى أواخر شهر يوليو سيتجاوز عدد السياح الألمان فى مصر 600 ألف سائح ولكن فى نهاية عام 2017 سيتجاوز حاجز المليون، حيث كان فى عام 2016 عدد السياح 655000 سائح.

ووفقا لتقديرات منظمى الرحلات السياحية الألمانية، سيبلغ برنامج الشتاء القادم فى مصر 145 رحلة أسبوعيا مع إمكانية النمو إلى 180رحلة ، حيث سيتم تسيير الرحلات إلى الغردقة ومرسى علم والأقصر وشرم الشيخ، وفى فصل الصيف يتم تنفيذ نحو 120 رحلة أسبوعيا.

وكان سفير مصر ببرلين ، بدر عبدالعاطي، قال إن أعلى معدل سياحى كان عام ٢٠١٠ بواقع مليون و٣٠٠ ألف وهو ما نسعى لتخطى هذا الحاجز العام الحالى.

ليس الأول بالغردقة

ولا يعد هذا الحادث الأول من حيث استهداف سياح بسلاح أبيض بالغردقة، حيث كانت المدينة على موعد مع حادث شبيه لحادث أمس، في مطلع شهر يناير من العام الماضي 2016، حيث وقع هجوم مسلح على فندق "بيلا فيستا" بمدينة الغردقة، وأسفر عن وقوع إصابات بين سائحين من النزلاء بالفندق.

وصرح خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنّ الهجوم الإرهابي أسفر عن إصابة سائحين سويديين بجروح قطعية وطعنات، ونُقِلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، موضحًا أن طبيعة إصابة السائحين تشير إلى أنّ العناصر الإرهابية كانت تحمل أسلحة بيضاء.