هدايا «الطيب» لأوائل الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم

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التقى الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وأولياء أمورهم، وهنّأهم على التفوق، الذي حققوه، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

واتصل الإمام الأكبر بالأربعة الأوائل، وهنّأهم بنفسه، وقرر إعفاءهم من المصروفات الدراسية في المرحلة الجامعية وحتى الدراسات العليا، وقرر منح رحلتي حج مجانية لوالدي الطالب الأول في كل شعبة، إضافة إلى منحهم مكافآت مالية، تقديرًا على النجاح، الذي حققوه، وتشجيعًا لباقي الطلاب على التفوق.

وأشار الطيب إلى أن باب الطعون على النتائج سيفتح اعتبارًا من يوم الاثنين القادم ولمدة شهر كامل، مبينًا أنه تم افتتاح معامل كاملة للطعون في محافظات، أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال وجنوب سيناء ومطروح، حيث يمكن للطلاب في هذه المحافظات النائية التقدم بالطعون ومراجعة أوراقهم في محافظاتهم دون الحاجة إلى القدوم للقاهرة، كما سوف يتمكن الطلاب في باقي المحافظات القريبة من القاهرة من التقدم بالطعون في محافظاتهم ومراجعة الأوراق في القاهرة لحين إكمال منظومة المعامل في باقي المحافظات.

وكان عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، قد أعلن في مؤتمر صحفي عُقد بمقر مشيخة الأزهر، اليوم، اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية، وأكد أن امتحانات هذا العام سارت وفق الخطة الموضوعة لضبطها، واستمرت نجاحات منع التسريب لأي مادة من المواد للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى أن استخدام النظام الجديد للورقة الامتحانية (البوكليت) منع تمرير أسئلة الامتحانات، مثلما كان يحدث في السنوات الماضية.

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وبيَّن وكيل الأزهر الشريف، أن صفحات الغش حاولت إخفاء فشلها في تسريب امتحانات الثانوية الأزهرية عبر تمرير امتحانات تجريبية، حيث انحسرت محاولات الغش الإلكتروني التي لم تسجل إلا 97 حالة فقط، بسبب النظام والإجراءات الصارمة التي اتخذت، مضيفًا أن وعي الطلاب هذا العام كان له فضل كبير في انخفاض محاولات الغش.

وأشار شومان إلى أن الانخفاض الكبير الذي حدث في نسبة نجاح الثانوية الأزهرية عام 2015 كان بداية الإصلاح الحقيقي، وهو ما ظهر في ارتفاع نسب النجاح في السنوات اللاحقة لتصل هذا العام إلى 57.2%، من إجمالي 114177 هم عدد من حضروا الامتحانات من بين 166778 طالبًا تقدموا لامتحان الثانوية الأزهرية هذا العام، بينما بلغت نسبة من له دور ثان 12.9%، بينما بلغت نسبة الرسوب 29.9%.

من جانبه كشف الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خلال المؤتمر الصحفي، عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل في كل شعبة، حيث احتلت المركز الأول في القسم العلمي الطالبة إيمان عزيز محمود حسن من معهد فتيات شبراهو بمحافظة الدقهلية، وجاءت الطالبتان آية سعد الدين وهاجر سعيد في المركز الثاني مكرر، بينما جاءت الطالبة سهيلة مجدي فاروق من معهد القطامية بالقاهرة في المركز الأول بالقسم الأدبي، تلاها الطالب سعيد أحمد عبدالمعطي من محافظة الشرقية في المركز الثاني، وحلّت الطالبة أمل محمد أحمد عبد الغفار في المركز الأول مكفوفين، أما الشعبة الإسلامية فقد احتل المركز الأول الطالب محمد أحمد عبد الوهاب.